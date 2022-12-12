Окупанти обстріляли Херсон: двоє людей загинули

Російські окупаційні війська у понеділок, 12 грудня, обстріляли Херсон. Внаслідок чого є жертви та поранені.

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Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Херсон під масованим обстрілом російських окупантів. Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули", - повідомив він.

Крім того, бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. За його словами, кількість постраждалих нині невідома.

Нагадаємо, окупанти 11 грудня 57 разів обстріляли територію Херсонщини, одна людина поранена.