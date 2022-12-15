Окупанти обстріляли Херсон: двоє загиблих

Російські окупаційні війська 15 грудня обстріляли Херсон. Є інформація про 2 загиблих.

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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора", - зазначив він.

За його словами, є інформація про 2 загиблих.

Наразі на місці події працюють екстрені служби.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, російські окупанти за минулу добу 86 разів обстріляли територію Херсонщини. Через російські обстріли 3 людей загинуло, ще 13 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.