Окупанти обстріляли Херсон: одна людина загинула

Російські окупаційні війська зранку 17 грудня знову обстріляли Херсон, є загиблий.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Рашисти завдають ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці", - повідомив він.

За його словами, також внаслідок обстрілу постраждала 70-річна жінка, її з пораненням доправили до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

За інформацією Херсонської обласної прокуратури, також через росіський обстріл пошкоджено житлові будинки, газові магістралі, лінії електропередач.

Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область. Тільки 16 грудня окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонщини, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.