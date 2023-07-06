Окупанти обстріляли Херсон: постраждали троє людей (ФОТО)

Троє людей постраждали внаслідок чергового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ вдень 6 липня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ворог вдарив по житловому будинку. Легкі поранення отримала 41-річна жінка, а 64-річного чоловіка шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості", - написав він у Tegram-каналі.

Крім того, за словами керівника регіону, під російський обстріл потрапив й продуктовий магазин. Зазначається, що 39-річній продавчині діагностували контузію, але її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо також, що раніше в четвер росіяни обстріляли інші населені пункти Херсонської громади, зокрема селище Антонівка, де через це постраждала літня жінка, що знаходилася на вулиці, а також селище Приозерне, де тяжкі поранення отримали двоє літніх людей.

Зазначимо, що за минулу добу окупанти здійснили в регіоні 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА. Зокрема, по Херсону ворог випустив 38 снарядів. Через російську агресію дві людей загинули, ще 10, зокрема одна дитина дістали поранення.