Окупанти обстріляли Херсон: влучили у приватні та багатоквартирні будинки

Російські окупаційні війська протягом доби 28 грудня 49 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

За його словами, Херсон ворог атакував 12 разів. Ворожі снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки.

Вчора росіяни вбили 1 людину, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Серед поранених – 10-річна дитина. Хлопчика у середньому стані важкості з мінно-вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями доставили до лікарні. Йому надали необхідну меддопомогу.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, російські окупаційні війська протягом доби 27 грудня 50 разів обстріляли територію Херсонської області. Через російські обстріли троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.