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Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти обстріляли Херсон: зруйновано електропідстанцію

Окупанти обстріляли Херсон: зруйновано електропідстанцію

Російські окупаційні війська вночі 9 січня обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста. Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи", - зазначив він.

Також внаслідок російського обстрілу зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень. 

За його словами, подача тепла та світла у Херсоні не припинялась. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 8 січня 77 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. 

Автор:
Ніна Комащенко