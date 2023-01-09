Окупанти обстріляли Херсон: зруйновано електропідстанцію

Російські окупаційні війська вночі 9 січня обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста. Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи", - зазначив він.

Також внаслідок російського обстрілу зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень.

За його словами, подача тепла та світла у Херсоні не припинялась. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 8 січня 77 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.