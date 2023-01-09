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- Війна Війна
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Окупанти обстріляли Херсон: зруйновано електропідстанцію
Російські окупаційні війська вночі 9 січня обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні.
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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста. Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи", - зазначив він.
Також внаслідок російського обстрілу зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, подача тепла та світла у Херсоні не припинялась. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 8 січня 77 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.