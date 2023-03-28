Окупанти обстріляли Херсонщину з авіації та артилерії: є постраждалі

Російські окупаційні війська протягом доби 27 березня 60 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу армія країни-агресора РФ здійснила 60 обстрілів по області. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації та артилерії.

Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів. 29 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти.

За словами очільника області, є постраждалі серед цивільного населення - п’ятеро людей дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 116 осіб.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Напередодні противник здійснив 20 обстрілів по мешканцям Херсонської області. Росіяни випустили 90 снарядів з важкої артилерії та "Градів".