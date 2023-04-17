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Окупанти обстріляли Херсонщину з важкої артилерії, БПЛА та авіації

Окупанти обстріляли Херсонщину з важкої артилерії, БПЛА та авіації
Наслідки ворожих обстрілів. Фото: пресслужба Херсонської ОВА

Російські окупаційні війська протягом доби 16 квітня 46 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази.

За словами очільника області, за минулу добу жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, в суботу, 15 квітня, російські війська черговий раз обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загинули дві жінки

Автор:
Світлана Манько