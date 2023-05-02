Окупанти обстріляли Херсонщину з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації

Російські окупаційні війська протягом доби 1 травня 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 363 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію і будівлю заводу в Херсоні"- уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 54 особи.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона ледь не щодня обстрілюють місто.

1 травня через ворожі обстріли загорілися приватні будинки. Відомо про одного потерпілого – 30 річний чоловік отримав поранення руки, його шпиталізували.

А 30 квітня ворог обстріляв місто Херсон 8 разів.