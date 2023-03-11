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Окупанти обстріляли Херсонщину з важкої артилерії та "Градів": троє загиблих

Окупанти обстріляли Херсонщину з важкої артилерії та "Градів": троє загиблих
Загарбники випустили 335 снарядів по Херсонщині

Протягом минулої доби, 10 березня, російські окупаційні війська 71 раз обстріляли населені пункти Херсонської області. Били загарбники і по обласному центру.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

На жаль, є жертви серед цивільного населення - 3 людини загинули, 5 - дістали поранення.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Так, зранку 9 березня збройні сили РФ, вчергове нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл житлових масивів Херсона та населених пунктів Бериславського района.

Автор:
Світлана Манько