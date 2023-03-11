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Окупанти обстріляли Херсонщину з важкої артилерії та "Градів": троє загиблих
Протягом минулої доби, 10 березня, російські окупаційні війська 71 раз обстріляли населені пункти Херсонської області. Били загарбники і по обласному центру.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.Підписуйтеся на наш YouTube канал
14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.
На жаль, є жертви серед цивільного населення - 3 людини загинули, 5 - дістали поранення.
Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.
Так, зранку 9 березня збройні сили РФ, вчергове нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл житлових масивів Херсона та населених пунктів Бериславського района.