Окупанти обстріляли Херсонщину з важкої артилерії та "Градів": випустили 309 снарядів

Російські окупаційні війська протягом доби 7 березня 86 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, за минулу добу противник здійснив – 61 обстріл, випустивши 309 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Як зазначив очільник області, є постраждалі серед цивільного населення - 1 людина поранена.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини. Протягом доби 6 березня окупанти здійснили 65 обстрілів Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв тричі.