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Окупанти обстріляли Херсонщину з важкої артилерії та "Градів": випустили 309 снарядів
Російські окупаційні війська протягом доби 7 березня 86 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, за минулу добу противник здійснив – 61 обстріл, випустивши 309 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як зазначив очільник області, є постраждалі серед цивільного населення - 1 людина поранена.
Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини. Протягом доби 6 березня окупанти здійснили 65 обстрілів Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв тричі.