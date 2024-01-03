Окупанти обстріляли Херсонщину. Загинув місцевий житель

Російські військові обстріляли село в Херсонській області, внаслідок чого загинув місцевий мешканець Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 11:10 окупаційні війська вдарили по населеному пункту з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок. Під завалами оселі загинув місцевий житель. Його тіло з-під знищеного будинку дістали рятувальники", - написав Прокудін.

Нагадаємо, 2 січня російські військові завдали 134 удари по Запорізькій області внаслідок чого загинуло двоє осіб.

29 грудня окупанти 108 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них - 8 "Shahed". Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

По місту Херсон росіяни випустили 24 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали; гуманітарний штаб у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні. Також влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент.