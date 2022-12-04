- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти обстріляли Херсонську область, є загиблий
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську області. Внаслідок чого минулої доби, 3 грудня, одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних населених пунктах області. Минулої доби через ворожі обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив він.
Зокрема, рашисти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона, є влучення в приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено й іншу цивільну інфраструктуру міста.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 2 грудня обстріляла житлові квартали Херсона. Зокрема, окупанти поцілили у онкологічний диспансер.