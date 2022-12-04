Окупанти обстріляли Херсонську область, є загиблий

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську області. Внаслідок чого минулої доби, 3 грудня, одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних населених пунктах області. Минулої доби через ворожі обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив він.

Зокрема, рашисти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона, є влучення в приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено й іншу цивільну інфраструктуру міста.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 2 грудня обстріляла житлові квартали Херсона. Зокрема, окупанти поцілили у онкологічний диспансер.