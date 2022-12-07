Окупанти обстріляли Ямпіль на Донеччині, є поранені

Російські окупаційні війська у середу, 7 грудня, вдарили касетними боєприпасами по Ямполю Донецької області, внаслідок чого є поранені.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Під обстрілом опинилася центральна площа міста та адмінбудівля. Під час обстрілу місцеві мешканці отримували гуманітарну допомогу", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілу поранені троє людей, їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко раніше повідомив, що військові Російської Федерації 7 грудня відкрили вогонь по Кураховому Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед мирних жителів.