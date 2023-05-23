Окупанти обстріляли з артилерії, "Градів" та авіації Херсонщину: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 22 травня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 373 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів, випустивши 16 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію і будівлі заводу в місті Херсоні та підприємства в Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 47 осіб.

Нагадаємо, російські окупанти 22 травня обстріляли село Станіслав Херсонської області, внаслідок чого 45-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Зауважимо, протягом доби 21 травня окупанти 57 разів відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області, випустивши 318 снарядів. Через російську агресію одна людина загинула.