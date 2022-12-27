Окупанти обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури в Херсоні

27 грудня окупанти обстріляли з артилерії одне з підприємств критичної інфраструктури в Херсоні. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

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"Російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Вибиті вікна не лише у будівлі підприємства, але у будівлях, що розташовані поруч: на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, також зазнав руйнувань приватний будинок. На щастя, люди не постраждали", - сказано в повідомленні.

Також ОВА опублікувала відео де показані наслідки обстрілу.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 26 грудня 40 разів обстріляли територію Херсонської області.