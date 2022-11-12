Окупанти обстріляли з "Градів" селище на лівому березі Дніпра, є загиблі - голова Херсонської ОВА

Принаймні дві людини загинули внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню селища Горностаївка, розташованого на лівому березі Дніпра, який контролюється російськими окупаційними силами.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Жахливі новини із Горностаївки Каховського району. Російські окупанти із РСЗВ "Град" обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки та близько 10 будинків зазнали пошкоджень", - написав він.

За словами керівника регіону, такими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої "евакуації". В той же час, як вказав Янушевич, самі російські військові ховаються по підвалах місцевих жителів.

Зазначимо, що місцевість навпроти Горностаївки, як і вся територія правобережжя Дніпра, в останні дні перейшла під контроль Збройних сил України після відступу російської армії на правий берег.

Однак, як зазначає видання "Страна.ua" з посиланням на місцевих жителів, снаряди дійсно летіли з територій, розташованих півшенніше і які зараз підконтрольні Росії.

Повідомляється, що внаслідок понад 60 прильотів зруйновано елеватор, маслозавод, лікарню, у багатьох будинках пошкоджено дахи, три будинки повністю зруйновано. Зараз у селищі немає світла та води. Також йдеться про велику кількість постраждалих. Зокрема, про те, що одній з них відірвало ногу.

Нагадаємо також, що тиждень тому в Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що з Горностаївки окупантами здійснюється вивезення колаборантів із сімʼями, а також медичного персоналу та обладнання з центральної районної лікарні (до реформи 2020 року це був районний центр).