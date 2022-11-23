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Окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 23 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни не припиняють терору мирної Нікопольщини. Вночі вкотре обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Спрямували свою зброю по двох громадах - Покровській та Марганецькій", - зазначив Резніченко.
За його словами, минулося без загиблих та поранених.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Резніченко повідомив, що по нічних громадах ударили понад 30 ворожих снарядів.
Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів.
Деталі обстрілів уточнюються.
Зазначимо, в ніч на 22 листопада окупанти випустили майже 60 снарядів по Нікопольщині. Накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади.