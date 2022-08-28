Окупанти обстріляли з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії Дніпропетровщину

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 28 серпня від ворожого вогню потерпали Нікопольський та Криворізький райони.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти накрили вогнем чотири громади у двох районах області.

Так, Нікопольський район ворог накрив вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.

Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Електрики уже працюють.

У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти - пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач.

Крім того, у Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.

По Криворізькому району ворог гатив "Ураганом". Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Минулося без загиблих та поранених.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому.