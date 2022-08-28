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Окупанти обстріляли з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії Дніпропетровщину
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 28 серпня від ворожого вогню потерпали Нікопольський та Криворізький райони.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, окупанти накрили вогнем чотири громади у двох районах області.
Так, Нікопольський район ворог накрив вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Електрики уже працюють.
У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти - пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач.
Крім того, у Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.
По Криворізькому району ворог гатив "Ураганом". Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Минулося без загиблих та поранених.
Нагадаємо, у ніч на 27 серпня російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому.