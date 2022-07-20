- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі
Армія країни-агресора РФ не припиняє терор Нікопольського району Дніпропетровської області. 20 липня окупанти умисно обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з "Градів"", - зазначив Резніченко.
За його словами,обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджені.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань.
По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області вранці, 16 липня, окупанти з “Градів” накрили вогнем Нікопольський район. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.