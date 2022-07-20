Окупанти обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор Нікопольського району Дніпропетровської області. 20 липня окупанти умисно обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з "Градів"", - зазначив Резніченко.

За його словами,обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджені.

Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань.

По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вранці, 16 липня, окупанти з “Градів” накрили вогнем Нікопольський район. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.