Окупанти обстріляли з міномету село на Херсонщині: є загибла

Одна людина загинула 10 травня внаслідок мінометного обстрілу близько 17:00 одного з сіл у Каховському районі, заявляють у Херсонській обласній прокуратурі.

За її процесуального керівництва розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Вказано, що внаслідок обстрілу несумісні з життям травми отримала місцева жінка. Також було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Зазначимо при цьому, що наразі Україна контролює (з 12 листопада 2022 року) лише два населених пункти Каховського району - селище Веселе та селище міського типу Козацьке Новокаховської громади, що розташовані на правому березі Дніпра. Всі ж інші населені пункти району, зокрема всі зі статусом села, наразі є окупованими Росією ще з першого дня війни 24 лютого 2022 року.

Сам населений пункт в прокуратурі не уточнюють, хоча ілюструють новину фотографіями. Не повідомляють наразі про такий випадок і в Головному управлінні поліції в Херсонській області. У зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 про обстріл хоча б одного зі згаданих двох селищ Новокаховської громади не повідомлялося.

Зазначимо, що окупаційні війська реглярно обстрілюють населені пункти з контрольованого Україною правого берега Дніпра. Зокрема, 9 травня внаслідок обстрілу села Кізомис Білозерської громади було знищено фельдшерський пункт. 8 травня російська армія вдарила по селищу Антонівка: тяжкі травми отримала 67-річна жінка, також було госпіталізовано 42-річного чоловіка. Тоді ж росіяни обстріляли село Станіслав, де поранень зазнали відразу 10 людей.