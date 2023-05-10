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Окупанти обстріляли з міномету село на Херсонщині: є загибла
Одна людина загинула 10 травня внаслідок мінометного обстрілу близько 17:00 одного з сіл у Каховському районі, заявляють у Херсонській обласній прокуратурі.
За її процесуального керівництва розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).
Вказано, що внаслідок обстрілу несумісні з життям травми отримала місцева жінка. Також було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
Зазначимо при цьому, що наразі Україна контролює (з 12 листопада 2022 року) лише два населених пункти Каховського району - селище Веселе та селище міського типу Козацьке Новокаховської громади, що розташовані на правому березі Дніпра. Всі ж інші населені пункти району, зокрема всі зі статусом села, наразі є окупованими Росією ще з першого дня війни 24 лютого 2022 року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Сам населений пункт в прокуратурі не уточнюють, хоча ілюструють новину фотографіями. Не повідомляють наразі про такий випадок і в Головному управлінні поліції в Херсонській області. У зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 про обстріл хоча б одного зі згаданих двох селищ Новокаховської громади не повідомлялося.
Зазначимо, що окупаційні війська реглярно обстрілюють населені пункти з контрольованого Україною правого берега Дніпра. Зокрема, 9 травня внаслідок обстрілу села Кізомис Білозерської громади було знищено фельдшерський пункт. 8 травня російська армія вдарила по селищу Антонівка: тяжкі травми отримала 67-річна жінка, також було госпіталізовано 42-річного чоловіка. Тоді ж росіяни обстріляли село Станіслав, де поранень зазнали відразу 10 людей.