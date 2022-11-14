Окупанти обстріляли з РСЗВ Миколаївську область

Армія країни-агресора РФ в понеділок, 14 листопада, обстріляла з реактивних систем залпового вогню прибережну смугу Очаківської громади Миколаївської області.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 14 листопада, з 04:56 ворог завдавав удари РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади. Постраждалих немає", - зазначив він.

Він також повідомив, що у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, війська Російської Федерації вночі 11 листопада завдали ракетного удару по Миколаєву. Ціллю ворога стали житлові будинки.