Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 30 жовтня росіяни обстріляли Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не дали спокою Нікопольщині і цієї ночі. Накрили вогнем з важкої артилерії сам Нікополь", - зазначив Резніченко.

За його словами, жертв серед цивільного населення немає.

У місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.

"Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства", - підкреслив Резніченко.

Зазначимо, в ніч на 29 жовтня росіяни обстріляли три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Найбільше постраждав Нікополь. Там поранений 39-річний чоловік.