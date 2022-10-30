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Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 30 жовтня росіяни обстріляли Нікопольщину.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни не дали спокою Нікопольщині і цієї ночі. Накрили вогнем з важкої артилерії сам Нікополь", - зазначив Резніченко.
За його словами, жертв серед цивільного населення немає.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.
"Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства", - підкреслив Резніченко.
Зазначимо, в ніч на 29 жовтня росіяни обстріляли три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Найбільше постраждав Нікополь. Там поранений 39-річний чоловік.