Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 25 грудня окупанти завдали ударів з важкої артилерії по Нікополю.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не припиняють знущань над Нікопольщиною. Уночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь", - зазначив він.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

Наразі представники ДСНС обстежують уражені території та з’ясовують наслідки атаки.

Нагадаємо, минулої доби понад 60 снарядів скерували окупанти на Нікопольський район. Обстріляли з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії 3 громади - Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську.

А вночі 23 грудня окупанти завдали ударів по двох містах - Нікополю та Марганцю.

У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін.