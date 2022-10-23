Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольский район Дніпропетровщини

Армія країни-агресора РФ в ніч на неділю, 23 жовтня, обстріляла з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольский район Дніпропетровщини, масштаби руйнувань з’ясовуються.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі росіяни знову гатили по Нікопольському району. Обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що під час нічної атаки військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136". Його збили у Нікопольському районі.

Пізніше Резніченко повідомив, що зранку 23 жовтня росіяни знову обстріляли Нікополь.

"Попередньо, поранені п’ятеро людей. Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд. У місті понівечені будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 22 жовтня, окупанти також обстрілювали з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район, пошкоджені газогони та лінії електропередач.