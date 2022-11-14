Окупанти обстріляли Запорізьку область, пошкоджена лінія електромереж

Армія країни-агресора РФ вночі 14 листопада завдала ракетного удару по одному із сіл Запорізької області, внаслідок чого пошкоджена лінія електромереж.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує підступні атаки на вільні землі Запоріжжя. Цієї ночі російські нелюді вцілили ракетою в одне з сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж", - зазначив він.

За його словами, інші руйнування відсутні, люди неушкоджені.

Нагадаємо, окупанти вночі 13 листопада обстріляли село у Запорізькій області.