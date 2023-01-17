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Окупанти обстріляли Запорізьку область: пошкоджені будинки
Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Запорізької області. Так, в ніч на 17 січня окупанти вдарили по одній з громад регіону.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади. Унаслідок потрапляння снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови, пошкоджено три будинки, надвірні споруди та автомобілі. На щастя, усі люди залишились цілі", - зазначив він.
За словами, протягом минулої доби, 16 січня, ворог 130 разів обстріляв Запорізьку область. Надійшло повідомлення про руйнування 64 житлових будівель та об’єктів цивільної інфраструктури.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, окупанти в ніч на 16 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю та передмістю, внаслідок чого є руйнування та постраждали 5 людей.