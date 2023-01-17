Окупанти обстріляли Запорізьку область: пошкоджені будинки

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Запорізької області. Так, в ніч на 17 січня окупанти вдарили по одній з громад регіону.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади. Унаслідок потрапляння снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови, пошкоджено три будинки, надвірні споруди та автомобілі. На щастя, усі люди залишились цілі", - зазначив він.

За словами, протягом минулої доби, 16 січня, ворог 130 разів обстріляв Запорізьку область. Надійшло повідомлення про руйнування 64 житлових будівель та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 16 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю та передмістю, внаслідок чого є руйнування та постраждали 5 людей.