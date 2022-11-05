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Окупанти обстріляли Запорізьку область, пошкоджені будівлі підприємств

Окупанти обстріляли Запорізьку область, пошкоджені будівлі підприємств
Фото: Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха

Армія країни-агресора РФ в ніч на суботу, 5 листопада, обстріляла ракетами вільнянщину Запорізької області.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С-300 вільнянщину. Внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі", - зазначив він.

За його словами, постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 4 листопада нанесла ракетний удар по населених пунктах Запорізької області.