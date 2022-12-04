Окупанти обстріляли Запорізьку область: пошкоджено лінії електромереж

Російські окупаційні війська вночі 4 грудня вдарили ракетами по Запорізькій області, внаслідок чого пошкоджені будинки та лінії електромереж.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує ракетні атаки на наші мирні землі. Цієї ночі зафіксовано кілька прильотів в одне з сіл Запорізького району. В результаті вибухів на території приватної забудови вибиті шибки, пошкодженні крівлі приватних житлових будинків, лінії електромереж", - йдеться у повідомленні.

Крім того, обстріли спричинили пожежу, її ліквідували рятувальники.

За його словами, обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, окупанти вночі 3 грудня вдарили ракетами по Запорізькій області, внаслідок чого пошкоджені будинки.