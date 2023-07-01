Росіяни обстріляли Запорізьку та Дніпропетровську області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські загарбники пробовжують обстрілювати мирні міста Запорізької області. Протягом минулої доби ворог 54 рази обстріляв 18 населених пунктів Запорізького, Пологівського та Василівського районів.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Згідно з повідомленням, росіяни тричі били з авіації по Оріхову та Преображенці, здійснили 8 ударів з РСЗВ по Левадному, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному та Червоному.

Під обстріли з артилерії потрапили Новоіванівці, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Левадне, Мала Токмачка, Полтавка, Білогір'я, Лобкове, Приютне та інших прифронтових селах. Загалом, ворог здійснив 43 артобстріли.

На щастя, обійшлося без постраждалих, проте росіяни пошкодили 26 житлових та господарчих будівель.

Також цієї ночі під обстріл потрапила Марганецька громада, що на Нікопольщині, повідомили в ОВА.

Загарбники випустили півдесятка снарядів з важкої артилерії, але люди не постраждали.

Рятувальники обстежують територію, а збитки, завдані обстрілом, наразі з'ясовують.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 29 червня ворог завдав удару по 16 населених пунктах. Через російську агресію дві людини загинули.