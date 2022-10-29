Окупанти обстріляли Запоріжжя: вдарили по об'єктах критичної інфраструктури

29 жовтня армія країни-агресора РФ обстріляла Запоріжжя. Окупанти завдали ракетного удару по обєктах критичної інфраструктури.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по обєктах критичної інфраструктури", - зазначив Старух.

За його словами, наслідки терористичної атаки наразі уточнюються.

Старух просить мешканців міста залишатися в укриттях. Адже ймовірні повторні атаки російської армії.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня армія країни-агресора РФ завдала удару по околицям Запоріжжя та передмістю. Без електропостачання залишилися об‘єкти інфраструктури.