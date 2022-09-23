Окупанти обстріляли Запоріжжя: зафіксовано 10 прильотів ворожих ракет

В ніч на 23 вересня армія країни-агресора РФ знову обстріляла Запоріжжя. Окупанти поцілили по об'єктах інфраструктури.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів", - зазначив він

За його словами, ворог поцілив в об’єкти інфраструктури.

Також пошкоджені будинки та автомобілі навколо.

Наразі відомо щодо трьох постраждалих, їх з легкими травмами ушпиталено.

Руйнувань зазнав ще один об’єкт в Запоріжжі. Також одна з ракет поцілила в будову поблизу міста в Запорізькому районі. Постраждалих немає.

Зазначимо, останніми днями Запоріжжя під постійним ворожим огнем.

Так, зранку 22 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок цього у місті зазнала руйнувань цивільна інфраструктура та постраждали люди.Відомо про одного загиблого.

А 21 вересня армія РФ запустила п'ять ракет по трьох районах Запоріжжя. Ціллю ворога стали об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору.