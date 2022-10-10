Окупанти обстріляли Запоріжжя: зруйновано цілий під‘їзд

Армія країни-агресора продовжує терор мирного населення Запоріжжя. Вночі 10 жовтня окупанти випустили по місту 10 ракет.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Чергова ворожа атака! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів", - зазначив він.

Внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.

"На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога", - підкреслив Старух..

Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, окупанти знову вдарили по житловій інфраструктурі міста.

"Знову зруйновано цілий під‘їзд. В будинку виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби, які гасять вогонь", - зазначив Куртєв.

За його словами, на жаль, є постраждалі.

"Росія знову вбиває мирних сплячих запоріжців. Росія - країна-терорист", - зауважив Куртєв.

Зазначимо, в ніч на 9 жовтня російські військові повторно обстріляли Запоріжжя. На цей час відомо про 17 загиблих.

А вранці 7 жовтня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілів загинуло 18 осіб.