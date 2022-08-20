Окупанти обстріляли житлові будинки на Миколаївщині. Семеро людей поранено

Російські військові під час обстрілу потрапили до житлових будинків у місті Вознесенськ, Миколаївській області. Через обстріл сім людей отримали поранення з них троє дітей. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Потрапили до п'ятиповерхової будівлі та приватних будинків. На 13.00 відомо про семеро поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - написав Кім.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня збройні сили завдали удару по військовій частині російських загарбників у Мелітополі Запорізької області. У відповідь окупанти завдали ракетного удару по житлових районах міста .