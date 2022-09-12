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Окупанти обстріляли житлові будинки в трьох громадах Дніпропетровської області

Окупанти обстріляли житлові будинки в трьох громадах Дніпропетровської області

В ніч з 11 на 12 вересня російські окупаційні війська відкривали вогонь по Дніпропетровській області з "Градів", ствольної артилерії та "Ураганів". В результаті пошкодили ліцей та близько 10  житлових будинків.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Фото 2 — Окупанти обстріляли житлові будинки в трьох громадах Дніпропетровської області

Ворог з "Градів" обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району, де пошкодив ліцей та житлові будинки.

Зі ствольної артилерії били російські окупаційні війська по Марганецькій громаді та Нікополю.

Фото 3 — Окупанти обстріляли житлові будинки в трьох громадах Дніпропетровської області

По Зеленодольській громаді ворог вночі вів обстріл з "Ураганів". Окупанти пошкодили житловий будинок та газопровід. Деталі руйнувань уточнюються, постраждалих немає.

Днем раніше, вночі 11 вересня армія-країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Дніпру. Як мер Борис Філатов, окупанти  вирішили  "привітати"  містян з Днем міста та вдарили по центру Дніпра ракетою.

До цього, вночі 10 вересня, росіяни атакували одразу три райони Дніпропетровської області - Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.

Автор:
Віта Молодан