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Окупанти обстріляли житлові будинки в трьох громадах Дніпропетровської області
В ніч з 11 на 12 вересня російські окупаційні війська відкривали вогонь по Дніпропетровській області з "Градів", ствольної артилерії та "Ураганів". В результаті пошкодили ліцей та близько 10 житлових будинків.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Ворог з "Градів" обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району, де пошкодив ліцей та житлові будинки.
Зі ствольної артилерії били російські окупаційні війська по Марганецькій громаді та Нікополю.Підписуйтесь на наш Telegram канал
По Зеленодольській громаді ворог вночі вів обстріл з "Ураганів". Окупанти пошкодили житловий будинок та газопровід. Деталі руйнувань уточнюються, постраждалих немає.
Днем раніше, вночі 11 вересня армія-країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Дніпру. Як мер Борис Філатов, окупанти вирішили "привітати" містян з Днем міста та вдарили по центру Дніпра ракетою.
До цього, вночі 10 вересня, росіяни атакували одразу три райони Дніпропетровської області - Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.