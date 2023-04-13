Окупанти обстріляли житлові квартали та завод у Херсоні: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 12 квітня 46 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в місті Херсоні", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 2 - дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 72 особи.

Зазначимо, напередодні російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні, підприємства в селі Дніпровське та в Бериславі.