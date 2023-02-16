Окупанти обстріляли житловий квартал Бахмута: загинуло п'ятеро мешканців (ФОТО 18+)

П'ятеро мешканців Бахмута загинули та ще дев'ять були поранені внаслідок обстрілу 16 лютого російськими окупантами житлового кварталу міста. Про це повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі.

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За її процесуального керівництва розпочато розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (частини 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства, війська держави-агресора обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град". Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок.

Дев'ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Також пошкоджено багато житлових будинків. Як зазначають в прокуратурі, станом на вечір четверга окупанти продовжують обстрілювати місто.

Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо при цьому, що з 13 лютого було обмежено перебування журналістів у Бахмуті, де не припиняються бої: воно можливе лише за спеціальними іменними перепустками, що видаються лише особам, які мають акредитацію Збройних сил України.