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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти обстріляли житловий квартал Курахова: одна людина загинула
Російські загарбники вранці 3 січня обстріляли Курахове Донецької області з артилерії — поцілили у житловий квартал.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За попередньою інформацією, 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення.
Також є значні пошкодження інфраструктури. Один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Вся Донецька область — небезпечна для цивільних! Збережіть своє життя — евакуюйтесь!", - зазначив очільник області.
Нагадаємо, що окупанти 2 січня ракетним ударом знищили льодову арену у Дружківці.