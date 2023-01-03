Окупанти обстріляли житловий квартал Курахова: одна людина загинула

Російські загарбники вранці 3 січня обстріляли Курахове Донецької області з артилерії — поцілили у житловий квартал.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення.

Також є значні пошкодження інфраструктури. Один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.

"Вся Донецька область — небезпечна для цивільних! Збережіть своє життя — евакуюйтесь!", - зазначив очільник області.

Нагадаємо, що окупанти 2 січня ракетним ударом знищили льодову арену у Дружківці.