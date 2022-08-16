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Окупанти обстріляли Житомирську область
Російські військові завдали ракетного удару по Житомирській області. Про це повідомляє голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
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"Увага! На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару", - сказано в повідомленні.
Інших подробиць не повідомляється. Додаткова інформація буде надана пізніше.
Нагадаємо, у ніч на 16 серпня російські військові завдали удару по Краматорську Донецької області. Також у ніч на 16 серпня окупанти завдали удару по п'яти районах Харкова.Підписуйтеся на наш YouTube канал