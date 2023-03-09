Окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні, є загиблі

Зранку 9 березня збройні сили РФ, вчергове нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл житлових масивів Херсона та населених пунктів Бериславського района.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Зафіксовано потрапляння у житлові будинки Херсона, а також є влучання в зупинку громадського транспорту.

Внаслідок обстрілу троє осіб загинули на місці. Відомо про щонайменше двох поранених.

Російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські війська обстріляли Херсон. Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, протягом минулої доби, 8 березня, російські війська 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Житлові квартали Херсона противник обстріляв 7 разів.