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Окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні, є загиблі
Зранку 9 березня збройні сили РФ, вчергове нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл житлових масивів Херсона та населених пунктів Бериславського района.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Зафіксовано потрапляння у житлові будинки Херсона, а також є влучання в зупинку громадського транспорту.
Внаслідок обстрілу троє осіб загинули на місці. Відомо про щонайменше двох поранених.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, протягом минулої доби, 8 березня, російські війська 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Житлові квартали Херсона противник обстріляв 7 разів.