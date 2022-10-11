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Окупанти обстрілювали Дніпропетровщину "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією"
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 11 жовтня росіяни вкотре накрили вогнем три райони: Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Усю ніч від російських ударів потерпали три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Ворог гатив "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією", - зазначив Резніченко.
За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Нікополі понівечено заправку та крамницю.
У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.
У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.
На Синельниківщині росіяни ударили з "Торнадо-С" по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються.
У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу.
У Кривому Розі, який напередодні атакували російські ракети, все ще лишаються без світла понад 4 000 родин. Енергетики продовжують роботу.
Зазначимо, в ніч на 10 жовтня росіяни вкотре накрили вогнем Нікополь. Понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі.