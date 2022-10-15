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Окупанти обстрілювали Дніпропетровщину з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії

Окупанти обстрілювали Дніпропетровщину з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 15 жовтня росіяни били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину. Поранили двох людей. Били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській", - зазначив Резніченко.

За його словами, у нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранені двоє людей - 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні. Стан середньої тяжкості.

У місті пошкоджено понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі.

Крім того, військові з повітряного командування "Схід" опівночі знищили над областю п’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136". Три над Криворізьким районом, два - над Нікопольським.

Нагадаємо, в ніч на 14 жовтня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольщину з “Градів” та важкої артилерії. Також ворог атакував Дніпропетровську область дронами-камікадзе.

Автор:
Світлана Манько