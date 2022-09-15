Окупанти обстрілювали Миколаїв та Очаків

Армія країни-агресора РФ продовжує обстрілювати Миколаївську область. 15 вересня обстрілювали околиці міста Миколаїв, Очаків та села у кількох громадах Миколаївської області.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 15 вересня, близько 00:30 були обстріли на околицях міста Миколаєва. Детальна інформація уточнюється", - повідомив Кім.

Також зранку ворог неодноразово завдавав удари по території м. Очаків Очаківської громади. Попадання переважно по аквазоні. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі з вечора 14 вересня та протягом ночі ворожі обстріли фіксувалися по околицях сіл Солончаки, Дмитрівка, Яселка, Іванівка, Куцуруб Куцурубської громади. Села Іванівка та Яселка наразі без електропостачання. Постраждалих немає.

Опівночі ворог завдавав удари по с. Шевченко Шевченківської громади та с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. Наслідки уточнюються.

Також з 00:30 ракетні удари були по інфраструктурному об'єкту в с. Чорноморка Чорноморської громади. Постраждалих немає.

В Баштанському районі під постійним вогнем залишаються села на лінії розмежування Березнегуватської громади. Вчора, 14 вересня, о 10:45 під обстрілами опинилися станція Березнегувате, о 16:10 с. Червоний Яр, о 19:40 с. Мурахівка, о 19:50 смт Березнегувате, влучання зафіксовано по комбікормовому заводу. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Зранку 15 вересня близько 07:00 були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, 14 вересня після першої ночі армія країни-агресора РФ обстріляла Миколаїв. Пошкоджень зазнали житлові будинки. За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення та трьом громадянам надана допомога амбулаторно.