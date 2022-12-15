Окупанти обстрілювали Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 15 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Понад 14 годин тривоги і обстріли трьох громад. Вночi та ранком російські окупаційні війська били по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії", - зазначив Резніченко.

За його словами від ворожих обстрілів потерпали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

У Марганецькій громаді є руйнації приватного житла та господарських споруд. Понівечений газогін.

У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак ще уточнюються. Триває обстеження уражених територій.

Зазначимо, росіяни усю ніч 14 грудня атакували Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. Тримали під прицілом два міста - Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів