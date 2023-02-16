- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти обстрілювали з авіації та РСЗВ "Ураган" Харківщину: в ОВА розповіли про наслідки
Минулої доби ворожого обстрілулу зазнали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, ворог обстрілював з танків, мінометів та артилерії Гряниківку, Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну, Світличне та інші населені пункти.
Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів по Гранову та Удах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вчора обстрілами у Куп’янську пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Сталися пожежі.
Також під ворожим вогнем була смт Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках.
Об 11:00 російські війська обстріляли із РСЗВ "Ураган" село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі.
Після 11:00 ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено 3 приватних будинки.
Вночі, після 23:00, окупанти знову вдарили по Куп’янську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 кв.м.
Очільник області додав, що жертв серед цивільного населення немає.
Зазначимо, напередодні на Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну. Також під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін.