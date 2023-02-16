Окупанти обстрілювали з авіації та РСЗВ "Ураган" Харківщину: в ОВА розповіли про наслідки

Минулої доби ворожого обстрілулу зазнали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, ворог обстрілював з танків, мінометів та артилерії Гряниківку, Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну, Світличне та інші населені пункти.

Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів по Гранову та Удах.

Вчора обстрілами у Куп’янську пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Сталися пожежі.

Також під ворожим вогнем була смт Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках.

Об 11:00 російські війська обстріляли із РСЗВ "Ураган" село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі.

Після 11:00 ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено 3 приватних будинки.

Вночі, після 23:00, окупанти знову вдарили по Куп’янську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 кв.м.

Очільник області додав, що жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, напередодні на Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну. Також під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін.