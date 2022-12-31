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Окупанти обстрілюють Донеччину. Є загиблі та поранені
Вночі та зранку 31 грудня російські військові продовжували обстріли Донецької області. Внаслідок цього одна людина загинула та ще кілька отримали поранення. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Вночі та зранку росіяни продовжували стріляти по містах Донеччини. На Донецькому напрямку поодинокі обстріли відбувалися у Мар'їнці та на околицях Очеретинської громади. Дві людини дістали поранення у Дальньому Курахівської громади — у селі пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди", - написав він.
На Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці — пошкодили транспортне підприємство та приватний будинок, без постраждалих. Обстріли також зафіксовано на околицях Торецької і Соледарської громад.
На Лисичанському напрямку 1 людина загинула та 1 поранена у Діброві Лиманської громади. Сам Лиман зазнав 3 ракетних ударів — знищено 2 будинки, пошкоджено будівлі підприємства. За попередньою інформацією, у місті є один поранений. Крім того, під вогонь потрапило Переїзне Званівської громади — без жертв.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, внаслідок обстрілів російською армією 30 грудня загинув 50-річний мешканець Харкова.