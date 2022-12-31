Окупанти обстрілюють Україну перед Новим роком. В кількох регіонах вибухи.

В деяких регіонах України чути вибухи, через обстріли російськими військовими. Про це повідомляють місцеві державні адміністрації

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"Є "прильоти" в нашій області. Прохання до усіх залишатися в укриттях! Деталі згодом", - написав на своєму телеграм-каналі голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Він додав, що внаслідок обстрілів в місті поранено 4 цивільних особи.

Заступник офісу Президента Кирило Тимошенко додав, що Хмельницький атакований російськими дронами, внаслідок чого поранено двоє людей. Пізніше Тимошенко змінив свій пост та написав, шо хмельницький атакований ракетами.

Пізніше Тимошенко додав, що внаслідок російського удару пошкоджені житлові будинки в Запоріжжі.

Також про "прильоти" по Миколаєву повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він додав, що "наразі відомо про пожежу, про жертви поки не відомо".

Кім додав, що станом на 14:46 в Миколаєві дві особи поранені, одна з них у важкому стані.

Пізніше Кім написав, що станом на 15:04 в Миколаєві 6 поранених: трьох госпіталізували, трьом надали допомогу на місці.

Міський голова Миколаєва Ігор Сєнкевич повідомив, що в результаті обстрілів міста є влучання в житлові будинки. В одному з районів Миколаєва виникла пожежа. Є постраждалі.

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколївській області на Facebook написало, що станом на 15:03 вогнеборці гасять пожежу в одному з районів міста на орієнтовній площі 150 кв. м. Наразі працює 5 одиниць техніки ДСНС та 25 рятувальників.

Ліквідація пожежі в Миколаєві. Фото: прес-служба ДСНС в Миколаївській області.

Також про вибухи в Київській області повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Нагадаємо, у Києві 31 грудня пролунали вибухи у Солом‘янському, Печерському та Голосіївському районах.