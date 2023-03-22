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Окупанти обстрілюють Запоріжжя: під вогнем житлові будинки та острів Хортиця

Окупанти обстрілюють Запоріжжя: під вогнем житлові будинки та острів Хортиця

У Запоріжжі у середу, 22 березня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Їх було кілька.

Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що у місті пролунало декілька потужних вибухів.

В Офісі президента підтвердили інформацію про обстріл Запоріжжя.

"Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця", - повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Повітряна тривога в області розпочалася о 08:41 та триває понад три години.

В Запорізькій ОВА людей просять перебувати у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги".

"Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", - наголосили в ОВА.

Зазначимо, за минулу добу російські війська 89 разів обстріляли Запорізьку область і позиції українських захисників, застосувавши при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії фронту.

Автор:
Світлана Манько