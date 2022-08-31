Окупанти обстряляли Дніпропетровщину з "Градів" та важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 31 серпня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район, який окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Під прицілом ворога був Нікопольський район. Російські окупаційні війська обстріляли його з "Градів" та важкої артилерії чотири рази за ніч", - защначив Резніченко.

Він зазначив, що окупанти двічі ударили по самому Нікополю. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.