Окупанти підійшли до Бахмута та намагаються закріпитися - Генштаб

Російські окупаційні сили мають частковий успіх в просуванні з сусіднього з Бахмутом села Покровське до самого міста і намагаються його закріпити, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Крім цього тривають штурмові дії ворога в напрямках сіл Спірне, Івано-Дарʼївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Однак в Генштабі ці намагання прорвати українську оборону характеризують як безуспішні, повідомляючи, що окупанти "хаотично відійшли".

Зокрема, в районах Бахмута, Соледара та сіл Івано-Дар’ївка, Виїмка, Спірне, Яковлівка, Кодема, Вершина, Зайцеве та Васюківка противник застосовує танки та різнокаліберну артилерію, а біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського зафіксовано авіаудари.

"Загарбники намагалися вести розвідку біля Спірного. Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога", - додають також у Генштабі.

Повідомляється і про ворожі обстріли поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам’янського, Григорівки та Райгородка, а також про невдалу спробу окупантів провести розвідку боєм в напрямку Білогорівка – Григорівка.

В свою чергу, на Авдіївському напрямку тривають артилерійські обстріли поблизу Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Новобахмутівки. Авіаударів противник завдав неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Авдіївка.

"Усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар’їнки наші захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневий вплив противника фіксувався поблизу Новомихайлівки, Шевченко, Новояковлівки, Великої Новосілки, Володимирівки, Вугледара, Новополя, Преображенки, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля, Новоданилівки, Кам’янського, Новоандріївки, Гуляйполя і Білогір’я.

"Авіація ворога діяла біля Вугледара та Новомихайлівки. Окупанти наступали у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворога зупинено та відкинуто назад", - додають військові.

На Південнобузькому напрямку загарбники здійснювали обстріли позицій українських військ із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, завдали авіаударів в районах Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки, Лозового, Мирного, Брускинського та Великого Артакового.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив на позиції Сил оборони біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини, завдали авіаударів неподалік Залимана.

"Ворог намагався вести наступальні бої у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина. Отримав відсіч та втік", - заявили у Генштабі.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка, Шестакове, Старий Салтів, Мосьпанове, Кутузівка, Лісне, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль.

Окрім цього, противник задіяв штурмову та армійську авіацію для ударів поблизу Верхнього Салтова, Ртищівки, Українки та Байрака.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із артилерії райони Олександрівки Чернігівської області, а також Юр’євого, Білопілля, Атинського і Яструбиного на Сумської області.